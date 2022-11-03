Parkta oynayan çocuğu elektrik çarptı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi Deniz Mutlucan Parkında hafta sonu 3 yaşındaki oğlu E.Y.A. ile parka giden ev hanımı Sevda Akça çocuğunun kaldırımda oyun oynadığı esnada ağlayarak yanına gelmesiyle paniğe kapıldı. Oğlunun parmağını göstererek 'arı soktu' sözü üzerine ağzından kan geldiğini gören kadın paniğe kapıldı. 3 yaşındaki çocuk olay yerine gelen ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kapaklı Devlet Hastanesinde bir gece kalan çocuk değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir gece de bu hastanede kalan çocuk ardından taburcu edildi.Parkta yaşanan bu duruma tepki gösteren anne Sevda Akça, sorumlulardan şikayetçi olduğunu kaydetti. Anne Akça, "Pazar günü ilçede elektrik olmadığından dolayı havanın güzel olmasını fırsat bilerek evimizin yakınındaki parka gittik. Parkta epeyce çocuk vardı. Benim çocuğum betonda koştururken birden yanıma gelerek şişen parmağını gösterip 'arı soktu' dedi. Bir anda ağzından kanlar geldiğini görünce büyük paniğe kapıldım. Parktaki çocuklar 3 yaşındaki çocuğuma panodan gelen elektriğin çarptığını söyledi. Ben de çocuğumun ayakkabılarını çıkartarak ayaklarını toprağa koydum. 112 ekiplerini aradım ve oğlumu Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırdılar. O gün kalple alakalı değerlerin sıfır olması gerekirken benim çocuğumun değerleri 17 çıktı. Bunun üzerine Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildik. Burada bir gece kaldık ve yapılan tedavinin ardından değerler normale döndü. Çocuğuma göz göre göre elektrik çarptı. Doktorların yaptığı tetkiklerde ve raporda çocuğuma elektrik çarptığı tespit edildi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek yetkililerden şikayetçi oldum. Çocuğumu bir hafta boyunca kalp kontrolü için hastaneye götüreceğim. Ardından ise kati raporunu alacağız" diye konuştu.