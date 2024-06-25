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Giriş Tarihi: 25.6.2024 13:21 Son Güncelleme: 25.6.2024 13:31

Parkta salıncak devrilince bir çocuk yaralandı

İstanbul Avcılar’da parkta çocukların oynadığı salıncağın devrilmesi sonucu iki çocuktan birisi yaralanarak hastanelik oldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Parkta salıncak devrilince bir çocuk yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi.Parktaki salıncağa binen iki çocuk sallanmaya başladı. Bir süre sonra salıncak ve bağlı olduğu maketler yerinden ayrılarak devrildi. Sallanan çocuklardan biri hızla atlayarak kurtuldu. Diğer çocuk ise salıncağın devrilen parçasının çarpması sonucu yaralandı. Yaşanan kaza üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Gelen ambulans yaralanan kız çocuğunu hastaneye götürdü. Avcılar Belediyesi ekipleri ise devrilen salıncağı bulunduğu yerden kaldırdı. Olaya tanık olan Sedat Demirel, "15-16 yaşındaki kız sallanırken sesler gelmeye başladı. Bir kız kurtulmayı başardı. Diğerinin sırt kaburgalarına oyuncağın kolları çarptı. Ambulans ve polis geldi. Sonra da salıncağı alıp götürdüler" dedi.

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Parkta salıncak devrilince bir çocuk yaralandı
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