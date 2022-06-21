Parkta sigara vermeyen genci bıçakladılar

Kavga bu gece Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz ismi öğrenilemeyen bir gencin, parkta arkadaşıyla oturduğu sırada yanına kimliği belirsiz 2 kişi gelip, sigara istedi. Genç, sigara vermeyince 2 saldırgan, genci bıçaklayıp yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.