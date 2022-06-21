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Giriş Tarihi: 21.6.2022 00:01 Son Güncelleme: 21.6.2022 00:41

Parkta sigara vermeyen genci bıçakladılar

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Parkta sigara vermeyen genci bıçakladılar

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, parkta arkadaşıyla oturan bir genç, sigara vermediği kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Kavga bu gece Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz ismi öğrenilemeyen bir gencin, parkta arkadaşıyla oturduğu sırada yanına kimliği belirsiz 2 kişi gelip, sigara istedi. Genç, sigara vermeyince 2 saldırgan, genci bıçaklayıp yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

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Parkta sigara vermeyen genci bıçakladılar
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