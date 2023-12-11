Haberler Yaşam Haberleri Parkta silahlı saldırı... 17 yaşındaki Ege öldü arkadaşı ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 11.12.2023 13:33

Parkta silahlı saldırı... 17 yaşındaki Ege öldü arkadaşı ağır yaralandı

İstanbul Eyüpsultan’da iddiaya göre, yüzleri maskeli 2 motosikletli saldırgan, parkta oturan iki genci kurşun yağmuruna tuttu. Gerçekleşen saldırıda, 17 yaşındaki Ege Yenihayat, hayatını kaybetti. Arkadaşı Emin D. ise ağır yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Parkta silahlı saldırı... 17 yaşındaki Ege öldü arkadaşı ağır yaralandı

Olay dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahalesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, parka yüzleri maskeli 2 motosikletle dört kişi geldi. İddialara göre, dört kişi parkta oturan Ege Yenihayat ile arkadaşına doğru silahla peş peşe ateş etmeye başladı. Dehşetin yaşandığı parkta Ege Yenihayat ile arkadaşı kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Motosikletli saldırganlar, kısa bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin tanık olduğu olayla ilgili hemen polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan Ege Yenihayat tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer arkadaşı ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

HUSUMET İDDİALARI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görgü tanıkların ifadeleri alındı. Olay bölgesinde güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Polis, saldırıya uğrayan Ege Yenihayat ile karşı mahallenin gençleri arasında bir süre önce husumet yaşandığı iddialarını da araştırmaya başladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'li Senatör Sanders'dan Biden yönetimine tepki: Sorumsuzluk olur
İsrail kaybetti
ABD'deki kirli ilişkiler ağı deşifre oldu: Üniversitedeki şantajın ucu İsrail lobisine çıktı
Şimdi halk adalara akın edecek vatandaş denize giremeyecek
Akşener’in ‘Mandacıları’ neden kaybediyor?
Kanseri yendi ama ihaneti yenemedi!
Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün "Filistinliler topraklarını sattı" iddiasına yanıt: Söyledikleri hikaye
PKK’nın bomba timine müebbet hapis istemi! İstanbul’un ciğerlerini yakacaklardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Parkta silahlı saldırı... 17 yaşındaki Ege öldü arkadaşı ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA