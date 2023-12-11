Parkta silahlı saldırı... 17 yaşındaki Ege öldü arkadaşı ağır yaralandı

Olay dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahalesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, parka yüzleri maskeli 2 motosikletle dört kişi geldi. İddialara göre, dört kişi parkta oturan Ege Yenihayat ile arkadaşına doğru silahla peş peşe ateş etmeye başladı. Dehşetin yaşandığı parkta Ege Yenihayat ile arkadaşı kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Motosikletli saldırganlar, kısa bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin tanık olduğu olayla ilgili hemen polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan Ege Yenihayat tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer arkadaşı ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

HUSUMET İDDİALARI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görgü tanıkların ifadeleri alındı. Olay bölgesinde güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Polis, saldırıya uğrayan Ege Yenihayat ile karşı mahallenin gençleri arasında bir süre önce husumet yaşandığı iddialarını da araştırmaya başladı.