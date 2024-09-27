Parktaki cinayetin arkasından intikam kavgası çıktı

Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle'de 21 Eylül Cumartesi günü meydana gelen olayda çocuk parkında arkadaşıyla oturan Suriyeli Abdüllatif Davvara, o sırada parka gelen motosiklet kasklı iki şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçmıştı. Polis tarafından başlatılan çalışmada aralarında olayı gerçekleştiren K.C.Ö. (18) ve F.C.U'nun (18) de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen iki ruhsatsız tabanca ile bir motosiklet de ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, aynı bölgede bir grupla kavga ettiklerini olayı bu kavganın intikamını almak için gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheliler K.C.Ö., F.C.U, ile yardım ve yataklık suçundan gözaltına alınan Ö.C.U(20), R.K. (23), M.T. (18) 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.