Parla bebeğin tedavi parası toplandı

Jandarma Binbaşı Ergin Kupan (42) ile anaokulu öğretmeni Gülşah Kupan'ın (36) 8 aylık kızları Parla'ya 2 ay önce dünyada sadece 8 kişide görülen mutasyonlu SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Kupan ailesi kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onayla yardım kampanyası başlattı. Tedavi parası olan 1 milyon 800 bin doların bir an önce toplanabilmesi için baba Ergin Kupan üzerinde üniforması ile Türkiye'ye çağrıda bulundu. Kupan çağrısında, "Merhaba ben Jandarma Binbaşı Ergin Kupan ama sizlere Parla Kupan'ın babası olarak sesleniyorum. Kızım Parla, mutasyonlu SMA Tip-1 kas hastasıdır ve bu kas hastalığını dünyada tanı olan 8. kişiyiz. 27 yıldır bu vatan toprakları için savaştım, şimdiki savaşım ise kızım Parla için. Desteklerini bu zamana kadar esirgemeyen ve bundan sonra da destekleyecek herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.Binbaşı Kupan'ın kızı Parla'nın kurtulması için sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı büyük yankı buldu. Milyonlarca kişi minik Parla'nın hayata tutunabilmesi için el ele verdi. Yavaş ilerleyen kampanya, babanın videosu üzerine hızla büyüdü ve kampanyada mutlu sona ulaşıldı.