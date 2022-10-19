Parmak bebek ‘Mıhçı’ hayata tutunuyor

'İYİYE DOĞRU GİDİYORUZ'

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Konak, Mıhçı bebeğin son durumunu anlattı. Konak, "Tabi ki çok bir süreç. Bebeğimiz erken doğum olduğu için anne karnında gelişimini tamamlayamamış. Ama gelişen sağlık hizmetlerimiz sayesinde kısa sürede içerisinde stabil bir şekilde hava ambulansı ile bize geldi. Bu ülkemiz içinde bizim için de çok büyük bir başarı. Bizim bu tür vakalarda en çok korktuğumuz beyin kanamasıdır.