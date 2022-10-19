Parmak bebek ‘Mıhçı’ hayata tutunuyor

Nevşehir Acıgöl ilçesi Topaç köyünde yaşayan 5,5 aylık hamile Hacer Mıhçı (32), doğum sancısı şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedaviye alınan genç kadın yapılan tetkiklerin ardından doğum için hemen ameliyata alındı. Hacer Mıhçı 3 Ekim günü 750 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Ancak erken doğum ve anne karnında gelişimini tam olarak tamamlayamayan Mıhçı bebek, ambulans helikopterle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yeni Doğan Yoğum Bakım Servisine alınan Mıhçı bebeğin, akciğerinin tam gelişemediği ve bağırsaklarında da problem olduğu belirlendi. Yapılan müdahale sonucu bağırsaklarındaki problemler giderilirken, minik bebeğe oksijen takviyesi sağlandı.
'İYİYE DOĞRU GİDİYORUZ'
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Konak, Mıhçı bebeğin son durumunu anlattı. Konak, "Tabi ki çok bir süreç. Bebeğimiz erken doğum olduğu için anne karnında gelişimini tamamlayamamış. Ama gelişen sağlık hizmetlerimiz sayesinde kısa sürede içerisinde stabil bir şekilde hava ambulansı ile bize geldi. Bu ülkemiz içinde bizim için de çok büyük bir başarı. Bizim bu tür vakalarda en çok korktuğumuz beyin kanamasıdır.
Kanamaya meyilli olmasına rağmen bu kadar küçük bir bebeğin ağır bir problem yaşamadan gelmesi çok önemliydi. İlk günleri çok zor geçirdik. Yoğun şekilde hava desteği sağladık. Ciddi bir akciğer problemi vardı. Bağırsaklarında problemler vardı. Cerrahlar müdahale edip, takibini yaptılar. Bağırsakları rahatlayınca akciğer de rahatladı. Kan değerleri bozuktu onlar düzelmeye başladı. Şuan 800 grama ulaştı. Mıhçı bebeğe anne karnındaki gibi bir ortam oluşturuyoruz. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor" dedi.