‘Parti gecesi ölüm’de 5 gence ihmal davası

İSTANBULBeşiktaş'ta, geçen yılbaşı gecesi kutlama yapmak için 5 arkadaşıyla evde bir araya gelen üniversite öğrencisi Deniz Büçkün, yeni yılın ilk saatlerinde fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Evde bulunan üniversite öğrencileri E.N.G., Defne İpek B., İrem Y. ve Kaan Y. ifadelerinde, alkolle birlikte arkadaşları Efe Ö.'nün getirdiği Ecstacy hapları kullanınca Büçkün'ün fenalaşarak yere yığıldığını söylemişlerdi. 5 genç hakkında, "Yardım Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme Sonucu Ölüme Neden Olma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede şüphelilerin ambulansı hemen olay yerine çağırmadıkları, telaşlandıkları için bir süre bekledikleri bu nedenle Deniz Büçkün'ün ölümünde etkileri olduğu vurgulandı.