Parti sonu feci kaza: Kazada ölenlerin biri cenaze aracının kayınbiraderi çıktı

Kaza gece geç saatlerde Gürgenpınarı Mahallesi liman yolunda meydana geldi. İnkum tatil beldesinden Bartın'a doğru seyir halinde olan Berkan Kaya'nın (22) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden Ümit Kömeç'in (44) kullandığı hafriyat kamyonun altına girdi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafriyat kamyonu şoförü Ümit Kömeç (44) İse kazadan yara almadan kurtulurken, gözaltına alındı. Feci kazada Özgür Çomak (22), Rahmi Can Odabaş (21), Koray Uğuz (23) Murat Can Körükçü (21), ve sürücü Berkay Kaya (22) olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

CENAZE ARACI ŞOFÖRÜNÜN KAYINBİRADERİ ÇIKTI

Diğer yandan polis ekipleri kaza yerine Bartın Belediyesi'ne ait cenaze araçları çağırdı. Gelen cenaze araçlarından birinin şoförü olan Bilal Yılmaz ölen kişilerden birinin kayınbiraderi Rahmi Can Odabaşı olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Cenaze aracı şoförü ayakta durmakta güçlük çekerken olay yerinde uzun süre ağladı. Bunun üzerine olay yerine başka bir şoför çağrıldı. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan 5 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ölen gençlerin yolda karşılaştıkları başka araç ile yarış yaptıkları ve direksiyon hakimiyetini kaybetmeleri sonucu kaza yaptıkları iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.