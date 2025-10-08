Partizan – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes EuroLeague 3. maçı için geri sayım başladı!

Turkish Airlines EuroLeague'de üçüncü hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, bu hafta deplasmanda Partizan'a konuk olacak. Avrupa arenasında kritik bir sınava çıkacak olan lacivert-beyazlılar, ilk iki maçında hanesine bir galibiyet bir mağlubiyet yazdırdı. Peki, Partizan – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague 2025-2026 sezonu 3. hafta mücadelesinde Partizan ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele 9 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak.
Anadolu Efes, sezona dengeli başladı. EuroLeague'deki ilk maçında etkili bir performans sergileyen temsilcimiz Maccabi Tel Aviv karşısında 85-78 skorla galibiyet elde etti.
Sezonun ikinci maçında 87-81'lik mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, Partizan deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.