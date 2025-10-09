Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague yeni sezon heyecanı devam ediyor!

Basketbolseverler nefesini tuttu, gözler Belgrad'daki dev mücadeleye çevrildi. Anadolu Efes, THY EuroLeague'in üçüncü haftasında deplasmanda Partizan ile kozlarını paylaşacak. EuroLeague'de sezonun iddialı takımlarından biri olan Efes, yeni transferleriyle dikkat çekerken taraftar da maça büyük ilgi gösteriyor. İşte Partizan - Anadolu Efes maçının yayın bilgileri ve detaylar...
THY EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın köklü takımlarından Partizan'a konuk olacak.
Zorlu mücadele 9 Ekim 2025 Perşembe günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
Anadolu Efes, sezona dengeli başladı. EuroLeague'deki ilk maçında etkili bir performans sergileyen temsilcimiz Maccabi Tel Aviv karşısında 85-78 skorla galibiyet elde etti.
Sezonun ikinci maçında 87-81'lik mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, Partizan deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.