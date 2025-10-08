Haberler Yaşam Haberleri Partizan – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague heyecanı devam ediyor!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 12:07

THY EuroLeague’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 3. hafta maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşılaşacak. Basketbolseverler, Partizan – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanak araştırıyor. Efes, güçlü rakibi karşısında ikinci galibiyetini hedefliyor. İşte basket maçına dair merak edilenler:

Turkish Airlines EuroLeague'de üçüncü hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, bu hafta deplasmanda Partizan'a konuk olacak. Avrupa arenasında kritik bir sınava çıkacak olan lacivert-beyazlılar, ilk iki maçında hanesine bir galibiyet bir mağlubiyet yazdırdı. Peki, Partizan – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARTİZAN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague 2025-2026 sezonu 3. hafta mücadelesinde Partizan ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele 9 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak.

PARTİZAN - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Belgrad Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.
Maç, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes, sezona dengeli başladı. EuroLeague'deki ilk maçında etkili bir performans sergileyen temsilcimiz Maccabi Tel Aviv karşısında 85-78 skorla galibiyet elde etti.

Sezonun ikinci maçında 87-81'lik mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, Partizan deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.

