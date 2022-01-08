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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Paşa, evin maskotu oldu

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Paşa, evin maskotu oldu
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde öğretmenlik yapan Nizamettin Atılgan, aylar önce bulduğu ve "Paşa" adını verdiği yavru sincaba, çocuğu gibi bakıyor. Sincabın, artık evin bir ferdi olduğunu söyleyen Atılgan, "Bulduğumda yavruydu ve gözleri kapalıydı. İlk aylarda aynı çocuk gibi sütle besledik. Şimdi bir insan gibi ev ortamına alıştı. Portakalı çok seviyor. Bize çok alıştı. Biz uyanmadan o da kalkmıyor, uyumadan o uyumuyor. Yani ev ortamına alıştı. Evde olmadığımız zaman pencerede bekliyor. Eve geldiğimde hemen üzerime atlıyor" dedi.

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Paşa, evin maskotu oldu
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