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Giriş Tarihi: 12.5.2024

Paşa, ikinci el otomobil fiyatıyla yarışıyor

İHA
Paşa, ikinci el otomobil fiyatıyla yarışıyor
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Sakarya'da kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Serdivan ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Barış Demir'in 4 yaşındaki 'Paşa' ismini verdiği tosunu 1 ton 600 kilograma ulaştı. Üç kuşaktır hayvancılık sektöründe olan Demir ailesi, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki tosunu 750 bin TL'den satışa çıkardı. Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan tosun, günlük yaklaşık 10 kilonun üzerinde buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.
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Paşa, ikinci el otomobil fiyatıyla yarışıyor
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