Paşa, ikinci el otomobil fiyatıyla yarışıyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Sakarya'da kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Serdivan ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Barış Demir'in 4 yaşındaki 'Paşa' ismini verdiği tosunu 1 ton 600 kilograma ulaştı. Üç kuşaktır hayvancılık sektöründe olan Demir ailesi, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki tosunu 750 bin TL'den satışa çıkardı. Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan tosun, günlük yaklaşık 10 kilonun üzerinde buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.