Paşa torunu olduğunu kanıtladı

Mehmed Şükrü Paşa'nın torunu iş adamı Yalçın Özyapar'ın yıllar sonra bir oğlu olduğuna ilişkin yaklaşık 3 yıldır süren babalık davası sonuçlandı. Mehmet Özüparlak (54) 2020 yılında İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak babasının iş adamı Yalçın Özyapar'ın (86) olduğunu ileri sürdü. Dava dilekçesinde annesi Münire'nin yıllar önce ev ekonomisine katkıda bulunmak için ünlü ailelere terzilik yaptığını bu şekilde Yalçın Özyapar ile tanıştığını anlattı.

YILLAR SONRA GERÇEK BABASINI ÖĞRENDİ

İddiaya göre Özyapar, annesi Münire Şile olan ilişkisini işçi-patron statüsünden ileri taşımıştı. Annesi bu birliktelikten hamile kalmış ve Mehmet Özüparlak dünyaya gelmişti. Yıllarca öz babasından ayrı yaşayan genç adam annesinin gerçeği söylemesi ile büyük bir şok yaşadı. Vicdan azabına dayanamayan anne oğluna gerçeği itiraf etti ve babasının Yalçın Özyapar olduğunu söyledi.

MAHKEMEDEN DNA TESTİ TALEP ETTİ

Duydukları sonrası büyük bir travma yaşayan Mehmet Özüparlak, iş insanıyla iletişimi geçip annesiyle birlikte Erzurum'a gitti. İddiaya göre Özyapar, öz çocukları önünde terzisi ile yaşadığı ilişkiyi itiraf etti ve Mehmet Özüparlak'ın kendi çocuğu olduğunu söyledi. Ancak iş adamının ailesi duruma karşı çıktı. Bunun üzerine mahkemeye başvuran genç adam, DNA testi yapılmasını ve nüfusta baba adının düzeltilmesini talep etti.

BABA MAHKEMEDEN BİR GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Babalık tayini davası açan Mehmet Özüparlak'ın yapılan DNA incelemesinde yüzde 99.9 oranında Yalçın Özyapar'ın oğlu olduğu belirlendi. DNA testi sonrası mahkeme, Yalçın Özyapar'ın Mehmet Özüparlak'ın babası olduğunun tescil edilmesine karar verildi. Mahkemenin ertesi günü 2 Kasım'da Yalçın Özyapar'ın vefat ettiği öğrenildi.