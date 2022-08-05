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Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:06 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:06

Pasaport Türleri Nelerdir? Türkiye'de Kullanılan Pasaport Çeşitleri, Harfleri Ve Özellikleri

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, başka ülke vatandaşlarının ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. İstenilen başlıca belgeler arasında ülkeye giriş için pasaport bulunmaktadır. Birçok ülke; başka ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine girebilmesi için pasaport istemektedir. Pasaportta herhangi bir problem çıkmazsa ve kişinin diğer belgeleri de eksiksizse rahatlıkla gitmek istediği ülkeye girebilir. Peki pasaport türleri nelerdir? Türkiye’de kullanılan pasaport çeşitleri, harfleri ve özellikleri nelerdir?

Pasaport Türleri Nelerdir? Türkiye’de Kullanılan Pasaport Çeşitleri, Harfleri Ve Özellikleri

Pasaport farklı ülkelere seyahatte büyük önem taşıyan evraklardan biridir. İstenilen şekilde olmasına özen gösterilmektedir. Ülkelerin çoğu kendi aralarında olan anlaşmalar dahilinde pasaport istememe gibi durumlarda bulunabilmektedir. Buna en güzel örnek olarak Schengen bölge ülkelerini verebiliriz. Schengen ülke vatandaşları kendi içlerinde tek bir ülkeymiş gibi sadece kimlikle pasaporta gerek duymadan seyahat edebilmektedir. Ancak her ülke bu şekilde değildir. Günümüzde çoğu ülkeye ziyaretlerde pasaport hala gereken bir belgedir ve birçok pasaport çeşidi bulunmaktadır. Yazımızda bizler pasaport türleri nelerdir, Türkiye'de kullanılan pasaport çeşitleri, harfleri ve özellikleri nelerdir gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızın devamını okumaya devam ederek sizler de bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Pasaport Türleri

Öncelikle pasaportun ne olduğundan bahsetmek gerekirse pasaport; yurt dışına seyahatlerde kullanılan ve uluslararası şekilde kabul edilen bir tür kimlik belgesidir. Talep üzerine yetkili kurumlar tarafından vatandaşlara verilmektedir. Yurt dışına ziyarette bulunmak isteyen vatandaşların başvurabileceği çeşitli pasaport türleri vardır. Bunlar; umuma mahsus (bordo), hususi pasaport (yeşil), diplomatik pasaport (siyah) ve hizmet pasaportudur (gri). Umuma mahsus pasaport her Türk vatandaşı tarafından alınabilirken, siyah yeşil ve gri pasaportlara sahip olabilmek için belli kriterlere sahip olmak gerekmektedir.

Pasaport Ücretleri ve Harçları

Vatandaşlarımız pasaport alırken harç ve defter ücreti olmak üzere iki faklı kalemde ödeme yapmaktadırlar. Her yıl yeniden belirlenen bu ücretlerinin 2022 ücretlendirmesi şu şekildedir:

Süre Harç Defter

6 ay 309,40 225,00

12 ay 452,30 225,00

2 yıl 738,40 225,00

3 yıl 1.049,00 225,00

3+ yıl 1.478,30 225,00

Hususi ve Hizmet damgalı pasaportlar harç bedelinden muaftır.

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Pasaport Türleri Nelerdir? Türkiye'de Kullanılan Pasaport Çeşitleri, Harfleri Ve Özellikleri
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