Pasifik Holding (PAHOL) halka arz sonuçları açıklandı! Pasifik Holding borsada ne zaman işlem görecek, kişi başı kaç lot verdi?

1,50 TL sabit fiyatla ve bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen Pasifik Holding halka arzı, yaklaşık 6 milyar TL büyüklüğündeydi. Yatırımcılar satın alma işlemlerinin ardından gözlerini borsaya çevirdi. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar, hesaplarına kaç lot yattığını öğrenmek için sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Peki, PAHOL ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?