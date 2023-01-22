Pasifik istiridyesi Karadeniz’i istila etti

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın ve ekibi, 3 yıl boyunca Ordu, Sinop, Samsun ve Giresun açıklarında su altında araştırmalar yaptı. Deniz altı çalışmalarında anayurdu Büyük Okyanus olan Pasifik istiridyesi istilası tespit edildi. Deniz ticareti yapılan gemilerle bölgeye geldiği saptanan istiridyelerle ilgili TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi hazırlandı. Projede, Karadeniz'de yürütülecek çalışmayla istiridyelerin yayılım alanları ve etkileri belirlenecek.Prof. Dr. Aydın, "10 yıl içerisinde birçok yeri kaplayacağını ve istila edeceğini düşünüyorum. Hastalık taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz. Eğer hastalık taşımıyorsa bu istiridyelerin Karadeniz ekosistemine faydalı olabileceğini düşünüyorum. Pasifik istiridyesi dünyada en çok üretilen istiridyedir. Çift kabukludur. İspanyollar, İtalyanlar, Fransızlar, Akdeniz'de de çok ciddi oradan kültürünü yapmaktalar. Bu çok pahalı bir şekilde satılan, birçok restoranda, sokakta satılan ekonomik değeri ve et oranı çok yüksek bir istiridyedir" dedi.