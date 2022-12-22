Paslı çifti cinayetinde şüpheli Varçın hakim karşısına çıktı

Muğla Fethiye'nin Bozyer Köyü'nde, Cahit-Hatice Paslı çifti motosikletle hareket halindeyken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. 6 yıl önce işlenen bu cinayetin çözülmesini isteyen Hatice Paslı'nın ikiz kardeşi Kadir Koç, ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurdu. Kadir Koç ve diğer konukların anlattıkları bir skandalı ortaya çıkardı. Ölen çift ve köyde yaşayan birçok kişinin birbiriyle yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı.

KARMAŞIK İLİŞKİLER YUMAĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

İddiaya göre Ali Varçın'ın öldürülen Hatice Paslı ile ilişkisi vardı. Yine öldürülen Cahit Paslı ise Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın'la ilişki yaşıyordu. Programa katılanlar, Sündüz Varçın'ın en küçük çocuğunun babasının Cahit Paslı olduğunu söyledi. Sündüz Varçın'ın Cahit Paslı'nın kardeşi Ekrem'le de ilişki yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Öte yandan Hatice Paslı'nın eşinin kuzenleri ile de ilişki yaşadığı öne sürüldü. Ali Varçın'ın cinayetler yaşanmadan 1 hafta önce Cahit ile o bölgede karşılaşıp, tartıştığı ve silahının kayıp olduğu belirtildi.

ALİ VARÇIN TUTUKLANDI

İddialar üzerine Bozyer Köyü'nde cinayetle ilgili 12 şüpheli sabaha karşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Ali-Sündüz Varçın, Ekrem-Gülcan Paslı çiftleri de var. Şüphelilerden Ali Varçın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Diğer şüpheliler ise jandarmada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Tutuklu Ali Varçın, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS ile hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Varçın'ın avukatları Bülent Demen, Coşkun Deniz ile Hatice Paslı'nın babası Baki Koç ve çiftin çocukları Ayşenur Paslı ile Tolga Paslı da katıldı. Duruşmada milli motosiklet sporcusu Serkan Özdemir tanık olarak dinlendi. Varçın, duruşmada suçsuz olduğunu belirterek tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Varçın'ın tutukluluğunun devamına karar verirken, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşma ileri tarihe ertelendi.