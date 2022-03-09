Paslı çifti cinayetinde yeni gelişme

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Bozyer Köyü'nde, Cahit-Hatice Paslı çifti motosikletle hareket halindeyken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. 6 yıl önce işlenen bu cinayetin çözülmesini isteyen Hatice Paslı'nın ikiz kardeşi Kadir Koç, atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurdu. Kadir Koç ve diğer konukların anlattıkları bir skandalı ortaya çıkardı. Ölen çift ve köyde yaşayan birçok kişinin birbiriyle yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kadir Koç, cinayetlerle ilgili olarak köylülerden Ali Varçın'dan şüphelendiğini söyledi.

KARMAŞIK İLİŞKİLER YUMAĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

İddiaya göre Ali Varçın'ın öldürülen Hatice Paslı ile ilişkisi vardı. Yine öldürülen Cahit Paslı ise Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın'la ilişki yaşıyordu. Programa katılanlar, Sündüz Varçın'ın en küçük çocuğunun babasının Cahit Paslı olduğunu söyledi. Sündüz Varçın'ın Cahit Paslı'nın kardeşi Ekrem'le de ilişki yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Öte yandan Hatice Paslı'nın eşinin kuzenleri ile de ilişki yaşadığı öne sürüldü. Ali Varçın'ın cinayetler yaşanmadan 1 hafta önce Cahit ile o bölgede karşılaşıp, tartıştığı ve silahının kayıp olduğu belirtildi.

İddialar üzerine Bozyer Köyü'nde cinayetle ilgili 12 şüpheli sabaha karşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Ali-Sündüz Varçın, Ekrem-Gülcan Paslı çiftleri de var. Şüphelilerden Ali Varçın ifadesi alındıktan sonra mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Diğer 11 şüpheli ise jandarmada ifadesi alındıktan serbest bırakıldı.