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Giriş Tarihi: 3.2.2022 10:49 Son Güncelleme: 3.2.2022 10:56

Paspas hırsızı yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Paspas hırsızı yakalandı

İstanbul’da bu kadarına da “pes” dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Şişli’de gece saatlerinde bir bankanın alüminyum paspasları çalındı. Güvenlik kameralarınca anbean görüntülenen soygunun ardından çalışma başlatan Şişli Polisi, izini sürdüğü şüpheli K.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Şişli İlçesi Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir hırsız, cadde üzerinde yer alan bir bankanın giriş kısmındaki alüminyum paspasları çalmak için harekete geçti. Saniyeler içerisinde paspasları çalan hırsız daha sonra "çekçek" adı verilen el aracıyla birlikte kayıplara karıştı. Soygun ihbarının ardından çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede başlattığı inceleme neticesinde şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli K.Ç., yaklaşık iki hafta sonra Mecidiyeköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Farkı olaylardan hakkında birçok suç kaydı bulunduğu tespit edilen K.Ç., "Açıktan Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Paspas hırsızı yakalandı | Video

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Paspas hırsızı yakalandı
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