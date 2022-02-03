Olay Şişli İlçesi Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir hırsız, cadde üzerinde yer alan bir bankanın giriş kısmındaki alüminyum paspasları çalmak için harekete geçti. Saniyeler içerisinde paspasları çalan hırsız daha sonra "çekçek" adı verilen el aracıyla birlikte kayıplara karıştı. Soygun ihbarının ardından çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede başlattığı inceleme neticesinde şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli K.Ç., yaklaşık iki hafta sonra Mecidiyeköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Farkı olaylardan hakkında birçok suç kaydı bulunduğu tespit edilen K.Ç., "Açıktan Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Paspas hırsızı yakalandı | Video