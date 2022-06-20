Haberler Yaşam Haberleri Pasquale Sensibile kimdir? Galatasaray’la yolları ayrılan sportif direktör Pasquale Sensibile kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 20.6.2022 20:47 Son Güncelleme: 20.6.2022 20:48

Pasquale Sensibile kimdir? Galatasaray’la yolları ayrılan sportif direktör Pasquale Sensibile kaç yaşında, nereli?

Pasquale Sensibile kimdir? Galatasaray’la yolları ayrılan sportif direktör Pasquale Sensibile kaç yaşında, nereli?

Galatasaray Spor Kulübü’nde Dursun Özbek’in başkanlığa seçilmesi sonrasında son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Son olarak sportif direktör Pasquale Sensibile’yle yolların ayrılması sonrasında futbolseverler sarı-kırmızılı kulübün eski sportif direktörüne ilişkin bilgileri öğrenmek isteyerek “Pasquale Sensibile kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Pasquale Sensibile kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Galatasaray Spor Kulübü, Sportif Direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrasında Sensibile ile ilgili detaylar merak edilerek "Pasquale Sensibile kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor.

PASQUALE SENSİBİLE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

18 Eylül 1971'de İtayla'nın Lecco kentinde dünyaya gelen Sensibile, futbolla yaşayan bir ailede dünyaya geldi. Babası Aldo Sensibile, 1960'lı yıllarda Lecce, Roma gibi kulüplerde oynamış bir futbolcuydu. Ayrıca Serie A'da birçok kulüpte teknik direktörlük de yapmış olan babasını rol model alan küçük Pasquale için tek hedef futbolu hayatının tam ortasına koymaktı.

Küçüklüğünden beri futbola olan ilgisi ve ailesinin futbol camiasıyla olan yakın bağları sayesinde yerel birçok kulüpte krampon eskitti. 1989-1990 sezonu başında Como Primavera 19 Yaş Altı kadrosundan ayrılarak Triestina kulübüne transfer oldu. 18 yaşında başlayan kariyeri çok parlak geçmese de 2003 senesinde profesyonel futbolculuk yolculuğu, başladığı gibi maceralı ve tutkulu bir şekilde son buldu. Sensibile için yeni hedefler ufukta çoktan belirmişti.

Futbolculuktan sonra teknik ve idari departmanlarda birçok proje ve kulüpte görev alan Sensibile, ilk olarak futbolu bıraktığı Pro Sesto kulübünde Spor Departmanı Yöneticisi görevini, 2004 senesinde üstlendi. Yaklaşık bir sene sürdürdüğü görevinden Aralık 2004'te ayrılarak Hellas Verona'ya geçiş yaptı.

Futbol hayatının ilk dikkat çekici görevini ise 2006 yılında İtalyan Devi Juventus'un oyuncu izleme komitesi şefi olarak aldı. Sensibile, aynı sene futbolda şike iddialarıyla çalkalanan İtalya'da Juventus'un küme düşürülmesi sonrası göreve zorlu bir süreçte gelmişti. Kulüp bir sonraki sezon tekrar Seria'ya yükseldi, ikinci sezonda ise ligi 3. bitirerek tahribatı en aza indirmeyi başardı. Tüm bunlar yaşanırken Sensibile orada, fırtınanın tam kalbindeydi.

Zorluklarla dolu Juventus macerası sonrası ilk sportif direktörlük görevini "yardımcı" sıfatıyla Palermo'da alan Sensibile sırasıyla, Novara, Sampdoria, Mantova gibi kulüperi 6 sene kadar kısa bir sürede gezdi. Göreve geldiği pozisyonlarda genelde 1 ile 1,5 sene görev alması dikkat çeken İtalyan futbol adamı, 2014 senesinde ise babasının da bir dönem formasını terlettiği Roma'da Uluslararası İlişkiler Yöneticiliğine getirildi.

Buradan da 2 sene içinde ayrılan Pasquale, önce Trapani Calcio daha sonra da Alessandria Calcio adlı İtalyan ekiplerinde geçirdiği 2 senenin ardından tekrar "Baba Yadigarı" Roma'ya geri döndü.

2019'da özel bir Uluslararası İlişkiler ajansında müdürlük görevine geçinceye kadar Roma'da görev yapan Sensibile, İtalya ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde aldığı roller ve hayata geçirdiği projelerle adını duyurdu.

Özellikle Roma, Juventus, Sampdoria gibi Serie A kulüplerinde aldığı görevler süresince birçok ünlü futbolcu ve teknik adamla çalışan Pasquale Sensibile, bu anlamda Avrupa Futbolu'nda belli bir çevreye ve iş ağına sahip olmayı başarmış durumda.

Detaycı kişiliği, planlı programlı çalışma prensipleri ve insan ilişkilerine önem veren yapısıyla dikkat çeken Pasquale Sensibile, futbolculuğu dışında profesyonel kulüplerde aldığı Scout, Şef Scout ve Sportif Direktör rolleriyle hiç azımsanmayacak bir tecrübeye sahip.

Luis Campos referansıyla Galatasaray ile anlaşmaya varan İtalyan futbol adamının Galatasaray'a katacağı değer, transfer katkısı ve pazarlama projeleriyle şimdiden taraftarın gündem maddesi haline gelmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'da kriz giderek büyürken, İtalyan bir futbol adamı tam bu sıralarda Çizme'den çıkıp yeni bir macera için İstanbul'un yolunu tuttu.

KAYNAK: NTV SPOR

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Pasquale Sensibile kimdir? Galatasaray’la yolları ayrılan sportif direktör Pasquale Sensibile kaç yaşında, nereli?
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