Pastacı Kreması tarifi: Masterchef Pastacı Kreması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

PASTA KREMASI TARİFİ

Yaş pasta yapacak kişinin ilk yapması gereken yaş pasta kremasıdır. Yaş pasta kremasındaki malzemelerin oranı çok önemlidir. Aynı şekilde karıştırma ve kaynatması da çok önemlidir. Pasta kreması yaş pasta için en önemli unsurdur. Eğer krema güzel olmazsa yaş pastanın güzel olma ihtimali de yoktur. Güzel bir yaş pasta kreması ise şu şekilde yapılır:

• 2 su bardağı süt

• 1 adet yumurta

• 1 yemek kaşığı nişasta

• 2 yemek kaşığı un

• 2,5 yemek kaşığı toz şeker

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 çay kaşığı vanilya

Malzemeler temin edildikten sonra sıra kremanın pişirilme aşamasına geliyor. Malzemeler kadar pişirme süreci de krema için çok önemli. Yaş pasta kreması şu sıralamaya göre pişirilir:

• Krema yapacağınız bir tencere içerisine yumurtayı kırın. Ardından nişasta, un ve şekeri ilave edin. Üzerine de sütü döküp karıştırmaya başlayın.

• Daha sonra bu tencereyi ocağın üzerine alın. Orta ateşte sürekli karıştırın. Koyu bir kıvam alana kadar da karıştırmayı kesmeyin.

• Krema kaynamaya başladığında ocağı kapatın ve tencereyi kenara alın. İçine 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin, onu da karıştırın.

• Pasta kremasını soğumaya bırakın. Ancak üzeri kabuk tutsun istemiyor iseniz sık sık karıştırın.

• Yaş pasta kreması bu şekilde hazır olur. İstenilen pasta çeşidi ile kullanılabilir. Pasta kreması yapımı her ne kadar kolay gibi gözükse de dikkat istemektedir. Eğer topaklanma ya da dibe tutma gibi durumlar olursa kesinlikle pasta kreması boşa gider.

KAKAOLU PASTA KREMASI

Kakaolu pasta kreması görünüş bakımından farklıdır. Yaş pasta kreması tarifi arasında en renkli olandır. Diğer kremaya kıyaslandığında sanki çikolatalı gibi gözükür ancak bu kremayı yapmak için çikolataya ihtiyaç yoktur. Tek yapılması gereken şey pasta kreması malzemeleri içerisine 3 yemek kaşığı kadar toz kakao eklemektir. O 3 yemek kaşığı kakao tüm kremayı rengine bulayacaktır ve çikolatalı görünümlü kakaolu pasta kreması olacaktır.