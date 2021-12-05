Pastadaki Mimar: Dinara Kasko

Dinara Kasko. Kendisi aslında bir mimar, ancak henüz 33 yaşında olmasına rağmen dünya onu pasta şefi olarak tanıyor. Hem de oldukça sıra dışı bir pasta şefi. Çünkü Dinara'nın imzasının bulunduğu tabakları görenler gözlerine inanamıyor, çünkü Dinara gerçekten benzersiz pastalar yapıyor.

Ukraynalı şefi bu alanda öne çıkaran en önemli özelliği ise kullandığı pasta kalıplarının arkasındaki hikaye. Mimarlık mezunu olan Dinara, pasta kalıplarını oluştururken mesleğinin ona kazandırdığı bilgi ve yeteneklerden yararlanıyor. Şef önce bir bilgisayar yazılımıyla pasta kalıbının tasarımını yapıyor ardından da 3 boyutlu yazıcı kullanarak kalıbı elde ediyor. Kullandığı kalıplarla da sofraların baş tacı olarak pastalara şekil veriyor.

TÜRKİYE'YE AÇILIYOR

Dünyanın en iyi pasta şefleri arasında gösterilen Dinara Kasko, Boston ve Moskova'nın ardından İstanbullular için de pasta yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'de Fadık Mıdık, Talha Uzuner ve Faruk Özdemir ortaklığında kurulan Flosophia ile Türk mutfağına uyarlanmış özel pastalar için çalışmalara başladığını belirten Ukraynalı SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

ANNEMİN MUTFAĞINDA BAŞLADIM

Kasko: Aslında şekerli yiyeceklerle pek aram yok, gençliğimde mutfakta anneme yardımcı olurken bir şeyler yapmaya başlamıştım. Üniversitede de arkadaşlarım pasta yapıyordum, bu dönemde hem mimarlığı hem de şefliği birleştirmeye karar verdim.

MİMAR ŞEF

Kasko: Mimar olduğum için aynı kalıplarda pasta yapmak bana sıkıcı geliyordu, mesleğim gereği görünüme çok önem veren biriyim, ben de yeni bir tarz ortaya koymak istedim. Meslekte kullanılana benzer özel bir yazılım ile sıra dışı ve fütüristik tarzda pasta kalıpları oluşturdum. Bu yolla ortaya çıkardığım ilk pastalarıma gelen tepkiler harikaydı ve ben de ciddi düşünmeye başlayarak profesyonelliğe adım atmaya karar verdim.

DİNARA KASKO'NUN 4 ALTIN KURALI

Tüm dünyada stiliyle adını duyuran bir pasta şefi olmak elbette ki kolay değil. Ukraynalı usta pasta şefi Dinara Kasko, pastacılığa getirdiği yeni soluğun ayak izlerini SABAH okuyucuları için tek tek sıraladı.

İnsanların beğenisini kazanın onlara yenilikler getirmekten geçtiğini belirten Dinara Kasko:

*Dünyada benzersiz tatlarda ve lezzetlerde pasta üreten birçok şef var, bu alanda insanları etkileyebilmek için yenilik gerekiyor. Bu nedenle pastaların lezzeti kadar görünümü de oldukça fark yaratıyor. Bu nedenle bir pastayı oluştururken önce o pastaya şekil verecek kalıbı düşünmeye başlıyorum. Bu oldukça uzun bir süreç.

*Tasarımı netleştirdikten sonra mimarlık mesleğimde de birçok defa kullandığıma benzer bir yazılımla tasarımımı oluşturuyorum ve 3D yazıcı ile çıkarıyorum.

*Kalıbı elime alınca pastada kullanmak istediğim malzemelere geçiyorum. Bu noktada malzemelerin hangi sırayla kalıba dökülmesi gerektiği de bu işin püf noktalarından biri.

*Bu işlemlerin ardından kalıba döktüğüm pastayı donduruca kaldırıyorum, bir süre istediğim ısıyı yakaladıktan sonra da pastanın üzerindeki son rötuşları tamamlıyorum. Bu aşama çok önemli çünkü pasta tabağı insanların önüne geldiklerinde görebildikleri tek şey pastanın dış görünümü ve bu ilk izlenim oldukça değerli.