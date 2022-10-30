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Giriş Tarihi: 30.10.2022

Pastadan yapılan Türk Bayrağı ile dünya rekoru

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Pastadan yapılan Türk Bayrağı ile dünya rekoru
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda pastadan yapılan 24 metrekarelik Türk Bayrağı, dünya rekoru kırdı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı ile Tuzlalı minikle, 100 parçadan oluşan pastayı birlikte hazırladılar. Kırmızı krem şanti ile renklendirilen pastaya ay ve yıldız konuldu. İki ayrı masada yapılan pasta daha sonra çocuklar tarafından birleştirildi. Birleşimin ardından Dünya Çocuk Rekorları Hakemi Uğur Demircan tarafından pastanın ölçümü yapıldı ve "Pastadan yapılan en büyük bayrak" dünya rekoru tescillendi.

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Pastadan yapılan Türk Bayrağı ile dünya rekoru
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