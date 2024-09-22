Patara’da Deniz Feneri ve Telsiz İstasyonu restorasyonunda sona gelindi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Patara Antik Kenti'nin, 2020 yılında başlayan restorasyon çalışmaları kapsamında en üstteki kemerli bölümün üzerine gelecek olan kubbe ile birlikte 2024 yılının sonunda restorasyon süreci tamamlanarak, evre düzenlemesiyle birlikte ziyaretçilere açılması planlanıyor.

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Patara Antik Kenti'nde bulunan Deniz Feneri ile Telsiz Telgraf İstasyonu'nun restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Şahin, yüzyılı aşkın telsizcilik tarihimizin ilk ve en önemli kalıntılarından biri olan Telsiz ve Telgraf İstasyonu'nun 2019'da başlayan kazı çalışmaları ve 2021'de başlayan restorasyon çalışmalarıyla telsiz binası, lojman yapısı ve depo yapıları büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.