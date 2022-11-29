Haberler Yaşam Haberleri Patates kilo vermeye yardımcı oluyor
Giriş Tarihi: 30.11.2022

Patates kilo vermeye yardımcı oluyor

DIŞ HABERLER
Patates kilo vermeye yardımcı oluyor
Patates daha önce kilo alımı ve tip 2 diyabet riskinin artmasıyla bağlantılı olarak görülürdü. Ancak yeni bulgular bunun doğru olmayabileceğini gösteriyor. ABD'de yaşları 18-60 yaş arası, aşırı kilolu, obez veya insülin direnci olan 36 kişi üzerinde araştırma yapıldı. Yarısına ağırlıklı olarak etli veya balıklı patates, diğer yarısına ise çeşitli yiyeceklerle beslenmeleri söylendi. Patatesin katılımcılara az miktarda yenilerek kendilerini tokhissetmelerine yardımcı olduğunu ve yüksek kalori içeren yiyeceklerin tüketimini azalttığı ve kilo vermeye yardımcı olduğu ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Suriye'de PKK/YPG'yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD'den dikkat çeken karar
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı: Yüzde 99 belli
EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT ve sözleşmeli personel için kadro mesajı! Tarih verildi: Yasalaşmasına şahit olacağız
TOKİ KURA TARİHLERİ SON DAKİKA: İşte TOKİ kura çekimi için YENİ takvim! İl il tüm detaylar
Oyuncu Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı... Büyük vefasızlık!
Bakan Koca “Çok yakında" diyerek duyurdu: 15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak
Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Patates kilo vermeye yardımcı oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA