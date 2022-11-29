Patates kilo vermeye yardımcı oluyor

Patates daha önce kilo alımı ve tip 2 diyabet riskinin artmasıyla bağlantılı olarak görülürdü. Ancak yeni bulgular bunun doğru olmayabileceğini gösteriyor. ABD'de yaşları 18-60 yaş arası, aşırı kilolu, obez veya insülin direnci olan 36 kişi üzerinde araştırma yapıldı. Yarısına ağırlıklı olarak etli veya balıklı patates, diğer yarısına ise çeşitli yiyeceklerle beslenmeleri söylendi. Patatesin katılımcılara az miktarda yenilerek kendilerini tokhissetmelerine yardımcı olduğunu ve yüksek kalori içeren yiyeceklerin tüketimini azalttığı ve kilo vermeye yardımcı olduğu ortaya çıktı.