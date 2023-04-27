Haberler Yaşam Haberleri Patates kızartması depresyona sokuyor
Giriş Tarihi: 28.4.2023

Patates kızartması depresyona sokuyor

DIŞ HABERLER
Patates kızartması depresyona sokuyor
Kızarmış gıda tüketimiyle kaygı bozukluğu ve depresyon arasında bağlantı olduğu ortaya kondu. Birleşik Krallık'taki 500 bin kişinin sağlık verilerinin bulunduğu UK Biobank'tan elde edilen veriler, Çin'in Hangzhou kentinde bulunan bir grup bilim insanı tarafından analiz edildi. 11 yıl boyunca kızarmış gıda tüketen 140 binden fazla kişiden elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucu, patates kızartması yemenin kaygı bozukluğu riskini yüzde 12, depresyon riskini ise yüzde 7 artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre kızarmış patates yiyenlerin depresyona yakalanma oranı kızarmış et yiyenlere oranla yüzde 2 daha fazla. Araştırmacılar buna kızartma sürecinde ortaya çıkan akrilamid isimli bir kimyasalın yol açabileceği tezini ortaya koydu. D

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin duyurdu: Emekli maaşlarına refah payı geliyor
Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın: Panikle balkondan atlayıp yaralananlar var
Kılıçdaroğlu'nun en büyük hayali: Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete vermek
Selçuk Bayraktar sabah.com.tr’ye konuştu: SİHA’lara ilk cevap teröristlerden değil HDP ve CHP’den geldi
Kılıçdaroğlu'ndan 'Algı operasyonu nasıl yapılır?' dersi! Ayasofya Camii üzerinden kirli plan
7'li koalisyon ve Meral Akşener'e şok üstüne şok! Erzurum'da da boş meydana konuştu
AKKUYU'da tarihi gün! Başkan Erdoğan: Nükleer güç sahibi ülkeler arasına giriyoruz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: BDDK'dan yerli elektrikli araçlara özel kredi düzenlemesi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! İşte o anlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Patates kızartması depresyona sokuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA