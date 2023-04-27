Patates kızartması depresyona sokuyor

Kızarmış gıda tüketimiyle kaygı bozukluğu ve depresyon arasında bağlantı olduğu ortaya kondu. Birleşik Krallık'taki 500 bin kişinin sağlık verilerinin bulunduğu UK Biobank'tan elde edilen veriler, Çin'in Hangzhou kentinde bulunan bir grup bilim insanı tarafından analiz edildi. 11 yıl boyunca kızarmış gıda tüketen 140 binden fazla kişiden elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucu, patates kızartması yemenin kaygı bozukluğu riskini yüzde 12, depresyon riskini ise yüzde 7 artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre kızarmış patates yiyenlerin depresyona yakalanma oranı kızarmış et yiyenlere oranla yüzde 2 daha fazla. Araştırmacılar buna kızartma sürecinde ortaya çıkan akrilamid isimli bir kimyasalın yol açabileceği tezini ortaya koydu. D