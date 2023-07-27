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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Patates tarlalarında mildiyö alarmı

Patates tarlalarında mildiyö alarmı
PATATES diyarı olarak tabir edilen Bolu'da, salgın hastalık olarak olarak bilinen mildiyö alarmı verildi. Patates yapraklarında küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde görülen hastalık dokunun ölmesine sebep oluyor. Patates tarlalarında mildiyö hastalığını fark eden üreticiler gerekli yerlere başvuruda bulunması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yüzde 70'e kadar ürün kaybına neden olan mildiyö hastalığına karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri mücadele etmeye başladı. Ekipler, mildiyö hastalığına karşı kontrol çalışmalarını sürdürüyor. İHA

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Patates tarlalarında mildiyö alarmı
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