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Giriş Tarihi: 26.4.2022

Patenci çocuğun acı sonu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya'da hareket halindeki otobüse tutunmaya çalışan 3 patenli çocuktan biri öldü, biri yaralandı. Feci kaza dün saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi, Avni Tolunay Caddesi üzerinde meydana geldi. S.G., idaresindeki 07 AU 0400 plakalı özel halk otobüsü, kent merkezine seyir halindeyken aracın arka bölümüne 3 patenli çocuk tutundu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çocuklardan Emre Aydın (13) otobüsün arka tekerleğinin altında kalarak feci şekilde can verdi. Arkadaşı İskender Oğuz (12) ise kolundan yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Patenci çocuğun acı sonu
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