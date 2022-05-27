Adana’da ’Pati-2’ operasyonu

OPERASYONUN İLK AYAĞI

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden köpek satışı yaptığına dair oluşturduğu ilanlarla 35 ilde 150'ye yakın kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran 27 yaşındaki C.O.A. ve onunla birlikte çalıştığı belirlenen şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Ekipler, belirlenen adreslere 14 Nisan sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında; benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan C.O.A. ile birlikte 17 şüpheli de gözaltına alındı. Zanlılardan 8 kişi tutuklandı.