Adana’da ’Pati-2’ operasyonu

Adana'da internet üzerinden canlı hayvan satışı ilanı vererek köpek almak isteyen kişilerden kaparo alıp dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişiler polisin oluşturulduğu 'sanal devriye' tarafından tek tek tespit edildi. 73 kişiyi 1,5 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen 21 şüpheli, şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
OPERASYONUN İLK AYAĞI
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden köpek satışı yaptığına dair oluşturduğu ilanlarla 35 ilde 150'ye yakın kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran 27 yaşındaki C.O.A. ve onunla birlikte çalıştığı belirlenen şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Ekipler, belirlenen adreslere 14 Nisan sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında; benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan C.O.A. ile birlikte 17 şüpheli de gözaltına alındı. Zanlılardan 8 kişi tutuklandı.
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. Polis, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 21 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.