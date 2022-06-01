Pati 2 operasyonunda 8 kişi tutuklandı

1 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden köpek satışı yaptığına dair oluşturduğu ilanlarla 35 ilde 150'ye yakın kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran Cabbar Onur A. ve elemanlarını 6 aylık adım adım izledi. Gerekli delilleri toplayan polis, 14 Nisan sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Şok baskında kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan C.O. A.'yı Kozan ilçesindeki saklandığı evde kız arkadaşı S.Y. (25) ile birlikte yakaladı. Şebeke üyesi diğer 15 şüpheli de adreslerinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında C.O. A.'nın bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Diğer zanlılardan 6 şüpheli adli kontrol, 3 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONUN 2. AYAĞI

İnternet üzerinde sanal devriyesini sürdüren siber polisi, şebeke üyelerinin, liderlerinin tutuklanmasına rağmen dolandırıcılık faaliyetine devam ettiklerini belirledi. Takibi sürdüren polis, bu süreç içerisinde 25 kişinin daha yaklaşık 500 bin lira daha dolandırıldığını saptadı. Ekipler, 27 Mayıs'ta şafak vakti 'Pati 2' operasyonu için düğmeye bastı. Operasyonda, şebeke liderinin annesi F.A. ağabeyi H.U.A. ile kız kardeşi C.A.'nın da aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi daha gözaltına aldı.