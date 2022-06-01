Pati 2 operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Adana'da internette 'canlı hayvan satışı' adı altında açtıkları ilanlarla köpek satın almak isteyen kişileri dolandırdığı ileri sürülen suç şebekesine yönelik düzenlenen 'Pati 2' operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 21 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin oluşturduğu 'sanal devriye' sayesinde yakayı ele veren suç şebekesinin lideri konumunda olan ve Nisan ayında yapılan 'Pati 1' operasyonunda yakalanıp tutuklanan C.O. A.'nın yakalanmadan önce ağabeyi H.U.A. adına sahte pasaport yaptırdığı ve yurtdışına kaçış hazırlığında olduğu öğrenildi. Şüphelinin, sahte pasaporta montaj programıyla üzerinde oynama yaptığı ve ağabeyine benzetmeye çalıştığı fotoğrafını yapıştırdığı belirtildi.
1 MİLYON LİRA DOLANDIRDI
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden köpek satışı yaptığına dair oluşturduğu ilanlarla 35 ilde 150'ye yakın kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran Cabbar Onur A. ve elemanlarını 6 aylık adım adım izledi. Gerekli delilleri toplayan polis, 14 Nisan sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Şok baskında kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan C.O. A.'yı Kozan ilçesindeki saklandığı evde kız arkadaşı S.Y. (25) ile birlikte yakaladı. Şebeke üyesi diğer 15 şüpheli de adreslerinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında C.O. A.'nın bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Diğer zanlılardan 6 şüpheli adli kontrol, 3 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
OPERASYONUN 2. AYAĞI
İnternet üzerinde sanal devriyesini sürdüren siber polisi, şebeke üyelerinin, liderlerinin tutuklanmasına rağmen dolandırıcılık faaliyetine devam ettiklerini belirledi. Takibi sürdüren polis, bu süreç içerisinde 25 kişinin daha yaklaşık 500 bin lira daha dolandırıldığını saptadı. Ekipler, 27 Mayıs'ta şafak vakti 'Pati 2' operasyonu için düğmeye bastı. Operasyonda, şebeke liderinin annesi F.A. ağabeyi H.U.A. ile kız kardeşi C.A.'nın da aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
TUTUKLAMA SAYISI 16'YA YÜKSELDİ
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, 549 adet tabanca mermisi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla, 5'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Böylelikle operasyon kapsamında 'örgüt kurma ve yönetme' ve 'bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık' suçlarından tutuklu sayısı 16'ya yükselmiş oldu. Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
AĞABEYİNE BENZETMEYE ÇALIŞTI
Zanlı C.O.A.'nın yakalanmadan önce ağabeyi H.U.A. adına sahte pasaport yaptırdığı ve yurtdışına kaçış hazırlığında olduğu öğrenildi. Liderin, sahte pasaporta montaj programıyla üzerinde oynama yaptığı ve ağabeyine benzetmeye çalıştığı fotoğrafını yapıştırdığı belirtildi. Ayrıca şebeke üyelerinin, ağlarına düşürdüğü mağdurların ve dolandırdığı para miktarını, hazırladıkları çetele tablosuna yazdıkları da saptandı. Şüphelilerin, haklarında şikayetçi olan mağdurlarla iletişime geçtikleri, gönderdikleri parayı geri vererek uzlaşmaya çalıştıkları bildirildi.