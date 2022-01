Patili dostlar Menemen’de güvende

Menemen Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bünyesinde verdiği veterinerlik hizmetleri ile 2021 yılında da sahipsiz patili dostları yalnız bırakmadı. Seyrek'te 15 dönüm üzerine kurulu olan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile patili dostların yaralarını saran Belediye ekipleri, kısırlaştırma, sahiplendirme, aşılama ve mama bırakma hizmetleri de gerçekleştirdi.

Bakımevinde; doğada çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanların ameliyat, tedavi ve bakım hizmetlerini gerçekleştiren Belediye ekipleri, 2021 yılında 7 bin 128 can dostun yardımına koştu. Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2 bin 355 ihbara müdahale edildi. 1758 sahipsiz sokak hayvanı, bakımevinde misafir edildi. 1215'i kuduz, 1922'si parazit aşısı olmak üzere 3 bin 317 aşılama yaptı. 958 hayvana mikroçip takıldı. 55 patili dostu da sahiplendirdi. Ekipler, pandemi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması yapılan günlerde besleme rutinini sıklaştırarak, can dostların aç kalmasının da önüne geçmeye çalıştı.

BARINAK DEĞİL DİNLENME TESİSİ GİBİ

Konuyla ilgili konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "15 bin metrekare alan üzerine kurulu bu dev tesisimizde, tüm can dostlarımızı koruyor, bakımlarını yapıyor ve sahip çıkıyoruz. 7/24 esasına göre çalışan Geçici Hayvan Bakımevimiz, can dostlarımızın kapalı tutulduğu bir barınak değil, barınma, bakım, tedavi ve aşılamalarının yapıldığı bir dinlenme tesisi, bakımevi niteliğinde hizmet veriyor. Gerekli tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşan can dostlarımız, ekiplerimiz tarafından alındıkları doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Dünyamızın bu nazik dengesini korumak, 'yaratılanı yaratandan ötürü sevmek' düsturu, inancımız ve medeniyetimizin geleneğidir. Can dostlarımıza gösterilen merhamet ve onlar için yapılanlar, gönül zenginliğinin de bir göstergesidir. Bizler de yerel yönetimler olarak sevgi ve merhamet üzerine inşa edilen medeniyetimizin mirasını yaşatmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan hayvanları korumaya, yaşatmaya çalışırken, diğer taraftan hayvan sevgisini çocuklarımıza, gençlerimize aşılama gayreti içerisinde olmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. Çünkü Menemen tüm canlıların ortak yaşam alanı" diye konuştu.