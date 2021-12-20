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Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:58 Son Güncelleme: 20.12.2021 10:14

Patili dostlara, kırık ve çıkık tedavisi

ABBAS ÇAKAR
Patili dostlara, kırık ve çıkık tedavisi

Sokak hayvanları için önemli bir sorun olan kırık çıkık tedavisi, kısa bir süre önce Kocaeli’nde hizmete açılan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’nda yapılmaya başlandı.

Kocaeli'nde sokakta yaşayan patili dostlar için, Kandıra yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, 'Sokak Hayvanları Eylem Planı' kapsamında, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na dönüştürüldü. Aynı zamanda, sokak hayvanlarına verilen hizmetlerde arttırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin projesi ile hayata geçirilen Kasaba'da, geçtiğimiz haftalarda ise sokak hayvanları için önemli bir sorun olan kırık ve çıkık tedavisi de yapılmaya başlandı.

KIRIKLARA PLATİN TEDAVİSİ

Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için gereken tüm koşulları Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda oluştururken, belki de onların en çok karşılaştığı kırık tedavisi için gerekli ortamı hazırladı. Kırıkların cerrahi tedavisinde içerden veya dışarıdan tespit yöntemleri tercih ediliyor. İçerden tespit için kemik üzerine uygulanan plaklar veya kemik kanalı içine yerleştirilen çiviler, dışarıdan tespit için cildin dışında yer alan eksternal fiksatör adı verilen cihazlar kullanılıyor.

UZMAN VETERİNER HEKİMLER

Hayvan refahı için Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nı faaliyete sokan Kocaeli Büyükşehir, kırık çıkık tedavileriyle çıtayı yukarı çıkarttı. Titizlikle yapılan tedaviler, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Bölümünden Prof. Dr. Hakan Salcı öncülüğünde Büyükşehir'in uzman veteriner hekimlerinin katılımıyla gerçekleşiyor.

"BÜYÜKŞEHİRİN BU PROJESİ DESTEKLENMELİ"

Yapılan kırık tedavilerine öncülük eden Prof. Dr. Salcı, Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nı överek projenin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Salcı, "Bu merkez hayvan refahı için oldukça verimli ve tüm ayrıntılar düşünülerek tasarlanmış. İlk defa kırık tedavisine başladık. Sokak hayvanları için bu inanılmaz bir durum. Kocaeli Büyükşehir'in hayata geçirdiği bu eylem planı desteklenmeli ve diğer illerimizde de uygulanmaya başlanmalı" dedi.

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Patili dostlara, kırık ve çıkık tedavisi
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