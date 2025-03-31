Patlama öncesi son poz

Konya'da 26 Şubat'da meydana gelen olayda, Halil (29) ve Fatma Çakmak (23) çifti, hastanede solunum yetmezliği tedavisi gören 3 aylık bebekleri Mustafa'yı taburcu olmasının ardından evlerine götürmek üzere araçla yola çıkmıştı. Mustafa'ya solunum desteği için takılı olan oksijen tüpünün patlaması sonucu alev alan araçta minik Mustafa ile 18 yaşındaki teyzesi Rabia Yıldız yaşamını yitirirken, annesi Fatma Çakmak ise yaralanmıştı. Acı olayın ardından SABAH'a konuşan baba Halil Çakmak, olayda yaralanan eşi Fatma Çakmak'ın (23) vücudunda 3. ve 4. derece yanıklar olduğunu ve tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtti. Olay gününü anlatan Çakmak, "İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyorduk. Çocuğumuz taburcu olacak diye çok mutluyduk. Baldızım hastaneye giderken, 'Beni de götür enişte, yoksa küserim. Yeğenimi kucağıma almak istiyorum' dedi. Dönüş yolunda araç birden alev topuna döndü. Oğlumu da baldızımı da kurtaramadık. Mutluluğumuz yarım kaldı" dedi.Doktorlarının tavsiyesi üzerine SGK'ya başvurup, taburcu olmadan 2 gün önce oksijen tüpünü aldığını ve hastaneye teslim ettiğini aktaran Çakmak, "Bebeğimiz 3 ay yattıktan sonra taburcu olup, ilk kez evimize gideceğiz diye seviniyorduk. Tüpte mi kusur var kullanıcıda mı var bilmiyorum. Kusur kimde bilmiyoruz, raporu bekliyoruz. Ben de kusur varsa ben zaten vicdan azabıyla yaşayamam" diye konuştu. Halil Çakmak, oğlu Mustafa'nın acı olay yaşanmadan dakikalar önce çekilen son fotoğrafını da SABAH'la paylaştı. Çakmak, hastaneden taburcu olduktan sonra kendisinin ve küçük oğlunun yer aldığı bir fotoğraf çektiğini ve "Taburcu olduk eve geliyoruz" diyerek fotoğrafı aile grubuna attığını söyledi.