Haberler Yaşam Haberleri Patlama tehlikesine rağmen, seyre devam ettiler
Giriş Tarihi: 14.7.2022 16:35 Son Güncelleme: 14.7.2022 16:39

Patlama tehlikesine rağmen, seyre devam ettiler

D-100 Karayolu üzeri Körfez İlçesi’nde meydana gelen trafik kazası sonrası, kazaya karışan Tır’da yola akan yakıt nedeniyle patlama tehlikesi olmasına karşın, pek çok vatandaş olay yerinden ayrılmayarak, kazayı seyretmeye devam etti.

ABBAS ÇAKAR
Patlama tehlikesine rağmen, seyre devam ettiler

Kocaeli'nin D-100 Karayolu üzeri, Körfez İlçesi Fatih Mahallesi 95 Evler Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Birol Efe idaresinde olan Tır, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Karşı şeride geçen Tır'ın deposu delinerek litrelerce mazot yola aktı. Çevrede kazayı görerek olay yerine koşan vatandaşlar, sürücüyü araçtan çıkartıp yol kenarına yatırdı.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de, yere akan yakıt nedeniyle patlama tehlikesine karşın, viyadük üzerinde ve yan yol parmaklıklarında sıralanarak kazayı seyreden ve resim çekmeye çalışan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yola akan mazotu temizledikten sonra, kazaya karışan tır, çekici ile oto parka çekildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS sonuçları erken açıklanır mı? TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, başvuruları nasıl yapılır? Aile Destek Programı başvuru şartları ve tarihleri 2022
Son dakika: Datça'daki orman yangınında 2'nci gün! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Yangın kontrol altına alındı
Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
Son dakika: KYK borcu olan gençler için müjdeli haber! Bakan açıklamıştı detaylar netleşiyor
SON DAKİKA: CHP'li vekil sordu, Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayıyım! Şimdi gözler 6'lı masada...
Aile Destek Programı'nda hane başına yıllık 7 bin 200 TL! e-Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?
Memur ve memur emeklisi maaş ödeme tarihleri! Zamlı memur maaşları (enflasyon farkı) ne zaman yatacak?
İBB Başkanı’nı ilk kez takdir ettim
24 ili kapsıyor! TOKİ’den ucuz konut müjdesi geldi! TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor; nasıl ve nereden yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Patlama tehlikesine rağmen, seyre devam ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA