Patlama tehlikesine rağmen, seyre devam ettiler

Kocaeli'nin D-100 Karayolu üzeri, Körfez İlçesi Fatih Mahallesi 95 Evler Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Birol Efe idaresinde olan Tır, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Karşı şeride geçen Tır'ın deposu delinerek litrelerce mazot yola aktı. Çevrede kazayı görerek olay yerine koşan vatandaşlar, sürücüyü araçtan çıkartıp yol kenarına yatırdı.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de, yere akan yakıt nedeniyle patlama tehlikesine karşın, viyadük üzerinde ve yan yol parmaklıklarında sıralanarak kazayı seyreden ve resim çekmeye çalışan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yola akan mazotu temizledikten sonra, kazaya karışan tır, çekici ile oto parka çekildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.