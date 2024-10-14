Patlamada ağır yaralanan işçiden acı haber geldi

Edinilen bilgilere ve iddialara göre; Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yer alan Habaş Fabrikası'nda 1 Ekim 2024'te, henüz belirlenemeyen bir sebeple fabrika içerisinde gaz dolu bir tüp patladı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. Patlama sırasında fabrika içerisinde bulunan işçilerden biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Ağır yaralanan Yasin Ordukaya, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralı işçi Kemal Albayrak ise Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık iki haftadır hastanede yaşam mücadelesi veren Ordukaya, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ordukaya'nın cenazesi, 14 Ekim Pazartesi günü (bugün) Kartepe Uzunbey Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığı'nda toprağa verilecek.