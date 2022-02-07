Patlamada hasar gören binanın sakinleri yıkımı gözyaşlarıyla izledi

Vali Yerlikaya: "14 bina sahibine 50 bin TL para ve kira yardımı yapılacak"



Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana gelmişti. Patlamada dairede birisi ağır 4 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından bina boşaltıldı. Bina hakkında yıkım kararı verildi.

Polis ekipleri binanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekipler patlamanın meydana geldiği binada ve yakınlardaki apartmanlarda hasar tespit çalışması yaptı. Yapılan ilk incelemelerde 5 binanın tahliye edilmesine karar verildi. Yetkililer yapılacak incelemeye göre tahliye edilecek binaların sayısının değişebileceğini söyledi.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği binada ve yanındaki binada önce eşyaların tahliyesi sonrada yıkım çalışmaları başladı. İş makinelerinin sokağa girdiği sırada apartmanda oturanlar, evlerine girmek istedi. Polis, yıkılma riski olan apartmana girilmesine müsaade etmezken, iş makinası sokağa gelerek patlamanın meydana geldiği binanın hemen bitişiğindeki binayı yıkmaya başladı. Bina sakinleri yıkım anlarını gözyaşları içinde izledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Patlamanın meydana geldiği binanın önünde yaptığı açıklamada , "Patlamanın meydana geldiği binanın belediye ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da konuyla ilgili çalışmaları sonucu yıkımı başlatıldı. Hepimize büyük geçmiş olsun. 42 vatandaşımızın barındığı apartmanda devlet olarak valilik olarak , kaymakamlık, ilçe belediye başkanımız ve AFAD ile birlikte vatandaşlarımızın evlerini eski haline getirmek için buradayız. Onları mağdur bırakamayız. Otele gitmek isteyenleri otele ve misafirhanelerde barındıracağız. Tedbir amaçlı dört binada boşaltıldı. Belediyemiz yıkım kararını aldı. 19.00 itibariyle yıkıma başladı.Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bakanımız'ın geçmiş olsun mesajını iletiyorum. Süratle Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığımızın koordinasyonunda 14 daire sahibine teslim edilecek. Sabah saatlerinde her daire sahibine 50'şer bin TL para ve kira yardımında bulunuyoruz. 4 binadaki vatandaşlar ile camı çerçeveleri kırılan vatandaşlarımızın sıkıntısıda Belediye Başkanlığı ve valiliğimiz tarafından halledilecek. Yaralanan kardeşimize de geçmiş olsun diyoruz. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği bakanlığı tarafından yapılacak binada hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.