Patlamada koronavirüs karantinasında olan baba ve oğlu yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evlerinde koronavirüs karantinasında baba Harun T. ile yaşayan oğlu Eren T., duş almak için şofbeni çakmakla yakmak istedi. Bu esnada tüpten sızan gazın alev almasıyla şiddetli bir patlama meydana geldi. Evin duvarlarının da yıkıldığı olayda, baba ve oğlu yaralandı.



Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan baba ve oğlu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Adeta harabeye dönen evdeki eşyalar da patlamanın şiddetiyle çevreye saçıldı.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.