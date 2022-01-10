Patlamada ölen Goncanur’un dayısı: İdealleri olan bir kızdı

Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada, 27 yaşındaki kimyager Goncanur Öztürk, ağır yaralanarak Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Henüz 3 ay önce çalışmaya başlayan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
3 AY ÖNCE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünden 2016'da mezun olan 27 yaşındaki Goncanur Öztürk bir önceki iş yerinden ayrılarak, yaklaşık 3 ay önce Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan kimya metalurji sanayi üzerine çalışan bir fabrikada kimyager olarak çalışmaya başladı. Öztürk'ün çalıştığı firmada yapılan bir çalışma sonucu patlama meydana geldi. Patlama sırasında ağır yaralanan genç kimyager hayatını kaybetti.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Fabrikada meydana gelen patlama sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma otopsi işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında olayın meydana geldiği bölgeden numuneler alındı.
"BAŞKALARININ MUTLULUĞU İÇİN ÇABALARDI"
Genç kimyagerin dayısı Mehmet Altuntaş, ailesinin büyük bir üzüntü yaşadığını kaydederek, Goncanur'un her zaman ailesini daha iyi şartlarda yaşatmak için çalışmak istediğini, başarılı olmak için elinden geleni yaptığını kaydetti . Altuntaş, Goncanur'un her zaman pozitif bir insan olduğunu ve hayatı boyunca kimseyi kırmadığını dile getirerek, "Harika bir insandı. Çok zeki bir kızdı, başkalarının mutluluğu için çabalardı. İdealleri vardı, her zaman ailesini daha iyi şartlarda yaşatmak için çabalardı. Hiçbir zaman birisini kurduğuna şahit olmadım. Başarılı olmak için her zaman çok çalışır, çok çabalardı. İşini çok severek yapıyordu, iyi bir kimyagerdi. Evladım gibiydi ölümünden kısa bir süre önce görüştük, böyle bir şeyin yaşanmış olmasına hala inanamıyoruz" dedi.