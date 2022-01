Patlamada ölen Goncanur’un dayısı: İdealleri olan bir kızdı

"BAŞKALARININ MUTLULUĞU İÇİN ÇABALARDI"



Genç kimyagerin dayısı Mehmet Altuntaş, ailesinin büyük bir üzüntü yaşadığını kaydederek, Goncanur'un her zaman ailesini daha iyi şartlarda yaşatmak için çalışmak istediğini, başarılı olmak için elinden geleni yaptığını kaydetti . Altuntaş, Goncanur'un her zaman pozitif bir insan olduğunu ve hayatı boyunca kimseyi kırmadığını dile getirerek, "Harika bir insandı. Çok zeki bir kızdı, başkalarının mutluluğu için çabalardı. İdealleri vardı, her zaman ailesini daha iyi şartlarda yaşatmak için çabalardı. Hiçbir zaman birisini kurduğuna şahit olmadım. Başarılı olmak için her zaman çok çalışır, çok çabalardı. İşini çok severek yapıyordu, iyi bir kimyagerdi. Evladım gibiydi ölümünden kısa bir süre önce görüştük, böyle bir şeyin yaşanmış olmasına hala inanamıyoruz" dedi.