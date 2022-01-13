Patlayan doğalgaz borusu alev topuna döndü

Kartepe İlçesi Suadiye Mahallesi Taşlıtarla Sokak üzerinde devam eden doğalgaz boru hattı yenileme çalışmaları esnasında, bir iş makinesi yanlışlıkla mevcut boru hattına müdahalede bulunarak patlamasına neden oldu.

Patlama sesi ve sonrasında oluşan alev topunu görenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bölgede risk durumu değerlendirmesi yaparken, ekipler yanan boruların kontrollü tahliyesi için tedbirler aldı. Yapılan müdahale ile kontrol atlına alınan ve söndürülen patlama olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.