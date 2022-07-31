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Giriş Tarihi: 31.7.2022 18:03 Son Güncelleme: 31.7.2022 18:07

Patlayan lastiği değiştirmek isterken canından oldu!

TEM otoyolu İzmit İlçesinde patlayan lastiğini onarmak için aracından aşağı inen sürücü, bir başka aracın kendisine çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Patlayan lastiği değiştirmek isterken canından oldu!

TEM otoyolu üzeri İstanbul istikametinde seyir halinde olan Cihat Özen (67) idaresindeki otomobil, İzmit Alikahya mevkisinde sol ön lastiğinin patlaması üzerine aracını emniyet şeridine çekerek aşağı indi. Bu esnada aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet, bagajından malzeme almaya çalışan Özen'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Özen yola savrulunca ardından gelmekte olan otomobil de Özen'in üzerinden geçti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Cihat Özen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Özen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, Özen'e çarparak olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Patlayan lastiği değiştirmek isterken canından oldu!
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