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Giriş Tarihi: 25.7.2024 18:22 Son Güncelleme: 25.7.2024 21:48

Patlayıcı yüklü jetskide göçmen kaçakçılığı şüphesi

Çatalca Sahili’nde patlayıcı madde yüklü şekilde bulunan jetski ile ilgili Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Jetskinin Göçmen kaçakçılığında kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Patlayıcı yüklü jetskide göçmen kaçakçılığı şüphesi

Çatalca Akalan Mahallesi Sahili'nde sabah saatlerinde görevli can kurtaranlar sahilde bir jetski farketti. Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu fark eden cankurtaranlar jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek Jetski üzerinde incelemelerde bulundu. Jetsikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi. İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlayıcı madde yüklü şekilde bulunan jetski ile ilgili Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHESİ

Patlayıcı yüklü jetskinin göçmen kaçakçılığında kullanılabileceği değerlendiriliyor.

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Patlayıcı yüklü jetskide göçmen kaçakçılığı şüphesi
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