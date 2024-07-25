Patlayıcı yüklü jetskide göçmen kaçakçılığı şüphesi

Çatalca Akalan Mahallesi Sahili'nde sabah saatlerinde görevli can kurtaranlar sahilde bir jetski farketti. Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu fark eden cankurtaranlar jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek Jetski üzerinde incelemelerde bulundu. Jetsikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi. İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek.