Patnos’ta damat dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçe merkezine bağlı Camii Mahallesi'nde dün gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda köy korucusu M.T, kayınpederi ile arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu eşinin kaldığı eve gitti. Burada eşi B.T, kayınvalidesi N.T, kayınbiraderi F.T ve kayınbiraderinin eşi H.T ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu F.T başından vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi. B.T, N.T ve H.T ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan B.T, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan M.T'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.