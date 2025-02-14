Tutak’ta tır ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 08.55 sıralarında Tutak-Karayazı kavşağında meydana geldi. M.H.E. idaresindeki çekici, Ağrı istikametinden Patnos yönüne seyir halindeyken, Karayazı yönünden gelen ve Ağrı-Tutak karayoluna katılmak isteyen C.B. idaresindeki minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan yolcular E.G., M.R.T., M.G., N.Ç., İ.Ç., M.B., minibüs şoförü C.B. ve tır şoförü M.H.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan minibüs yolcusu M.G. ve sürücü C.B., yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.