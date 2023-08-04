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Giriş Tarihi: 4.8.2023

‘Patoz’ Dilara halterde tarih yazıyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘Patoz’ Dilara halterde tarih yazıyor
Konyalı halterci 21 yaşındaki Dilara Narin, ailesinden gizli başladığı halterde tarih yazıyor. Dilara, henüz 10 yaşındayken beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilerek halter antrenörüne tanıtıldı. Antrenör, onun başarılı olacağına inandı ancak Dilara, "Halter kızlara göre değil" diyen ailesini ikna edemedi. Narin, buna rağmen 'Okulda ek derse kalacağım' diyerek antrenmanlara devam etti. Antrenörünün güçlü olduğu ve rakiplerini elediği için 'Patoz' lakabını taktığı Dilara Narin, Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı. Son olarak Bükreş'te düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 97 kilo, silkmede 126 kilo ve toplamda 223 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Narin, "Sırada 2024 Paris Olimpiyatları var. Hedefim kürsünün en üst basamağı" dedi.

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‘Patoz’ Dilara halterde tarih yazıyor
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