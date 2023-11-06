Patron eski çalışanını öldürdü

Kartal'daki bir binada bulunan işyerinde pazar akşamı işyeri sahibi Emin S. ile eski çalışanı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski çalışan, Emin S.'ye bıçak çekti. Emin S. yanında bulunan tabancayla eski çalışanına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri başından vurulan eski çalışanın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, Emin S.'yi gözaltına alırken eski çalışanın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.