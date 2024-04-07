Patron mobbingi facia getirdi

stanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin ölümüne neden olan korkunç olayda gözaltına alınanların ifadesi ortaya çıktı. Şüphelilerin verdiği ifadede işlerin erken bitirilme baskısı yaşadıkları ve bu nedenle gerekli önlemleri alamadıklarını söyledikleri öğrenildi. Nöbetçi hâkimlikçe sorgulanan şüphelilerden, aralarında işletme sahibi Şazi Şekergümüş'ün de olduğu 8'i "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanırken, şüpheli Fatma D., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin verdiği savcılık ifadelerine SABAH ulaştı. İfadelere göre işletme sahipleri ramazan ayı bitmeden tadilatın bitirilmesini, aksi takdirde bayramda mekânın açılmaması nedeniyle zarara uğrayacaklarını söyleyerek bu nedenle yanıcı ve tehlikeli maddelerin tam anlamıyla sökülmeden tadilat yapıldığı ortaya çıktı.Ölen demir işçilerinin patronu Kahraman Erdem, "Normalde bizim tadilat yapılacak alana, bütün yanıcı ve tehlikeli malzemeler söküldükten sonra girmemiz gerekiyordu. Ayrıca en az bir ay çalışmamız vardı ancak işletme sahipleriyle yaptığımız toplantıda, ramazan ayı bitmeden tadilatın bitmesi gerektiği aksi halde bayramda mekânı açamayacaklarını ve bunun büyük bir maddi kayba yol açacağını söylediler. Biz de kısıtlı olsa da kabul ettik, yaşananlardan dolayı üzgünüm" şeklinde konuştu.Bu arada gece kulübünde tadilatın başladığı ilk gün de bir yangın tehlikesi atlatıldığı ortaya çıktı. Kahraman Erdem verdiği ifadede, "İlk çalışmaya başladığımız gün de kaynak makinasından sıçrayan kaynak çapakları orada bulunan izolasyon malzemesine sıçramıştı ve malzeme tutuşmuştu" ifadelerini kullandı.Şüpheli İsmet Şen ise savunmasında serbest bırakılmayı talep ederek, "İşyerinde tadilatı yapan şahısları bildiğim kadarıyla Şazi Şekergümüş bulmuştu. Benim bu aşamada dahlim olmamıştır, tadilata gelen kişileri tanımıyorum, hatta tadilat sırasında hiç oraya gelmediğim için onları görmedim. Sorumluluğun Şazi Şekergümüş'e ait olduğunu düşünüyorum" dedi. Şüpheli Çağatay Altunel, olay günü işletmede olmadığını, 1 yıl içinde uygulamalı ve teorik yangın eğitiminin olmadığını, olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu kaydederek suçlamaları reddetti.