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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Patron tacizi nedeniyle intihara kalkışan Esma ifade verdi: Şikâyetçi olmaktan korktum

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Patron tacizi nedeniyle intihara kalkışan Esma ifade verdi: Şikâyetçi olmaktan korktum
Konya'nın Seydişehir ilçesinde patronunun tacizleri nedeniyle 5. kattan atlayarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen 19 yaşındaki Esma Güleser T. iyileşti ve ifade verdi. 29 Haziran'da ilçeye bağlı Alaylar-2 Mahallesi'nde yaşanan olayda, Esma Güleser T. (19), intihar girişiminde bulundu. Genç kızın çalıştığı inşaat firmasının sahibi İbrahim Gökay Ganioğlu'nun (36) tacizleri ve tehditleri nedeniyle canına kıydığı iddiası üzerine patron tutuklandı. Uzun süre hastanede yatan genç kız, taburcu oldu ve yeniden evine döndü. Esma Güleser T., avukatı eşliğinde evinde ifadesinde "Gökay ofisinde çalışmamı teklif etti. Ben de sınav stresinden uzaklaşmak için kabul ettim.



Yanağımdan makas almaya, saçımı okşamaya başladı. Uyardım. Ancak sarkıntılık yapmayı sürdürdü. Bana Antalya'ya gideceğimizi söyleyip, silah göstererek zorla arabaya bindirdi. Yolda tacizlerine devam etti. Vücudumu ellemeye çalıştı, saçlarımı yoldu. Tartıştık ve beni bıraktı. Polis merkezine gittim. Gökay'ın arkadaşı Tarık P. ve avukatı geldi. Gökay'ın özür dilediğini ve bir daha yanıma yaklaşmayacağını söyledi. Ben de şikâyetçi olursam, ben ve ailem rezil olur diye düşünüp, şikâyetçi olmaktan korkup vazgeçtim. Çünkü Gökay, ailemi ve beni öldürmekle tehdit ediyordu. Gökay'ın beni rahat bırakmayacağını, aileme zarar vereceğini düşünüp böyle bir olaya kalkıştım" dedi.

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Patron tacizi nedeniyle intihara kalkışan Esma ifade verdi: Şikâyetçi olmaktan korktum
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