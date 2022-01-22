Patron yine serbest kaldı HSK soruşturma başlattı

Kolombiya-Panama-Amerika-Almanya rotasını takip ederek "ticari olmayan maden örnekleri" adı altında Türkiye'ye getirilmek istenen 48 kilo kokain Almanya'da yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde ithalatı suçundan dolayı tespiti ve yakalanması için soruşturma başlatıldı. Tespit edilen şüphelilerden şirket patronu Ali Osman A. ile Ali K., Mustafa G., Sarra C., Süleyman Y., Tevfik Akan A. operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen Süleyman Y. ve Tevfik Akan A. tutuklandı. Şirket patronu Ali Osman A. ise serbest bırakıldı. İtiraz sonucu Ali Osman A.'ya yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Ali Osman A., tutuklanmasına yönelik yakalama kararı olmasına rağmen ikinci kez adli kontrol kararı dahi verilmeden serbest bırakıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı karara itiraz ederek mahkemede tutuklanmasına yönelik karar çıkarttırdı. Tekrar yakalanıp hâkim karşısına çıkarılan Ali Osman A. yine serbest bırakıldı. Üstelik bu karar, dosya savcısına bildirilmeyerek evrak UYAP'tan kendisine iletilmedi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. HSK tarafından soruşturmanın incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.