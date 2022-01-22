Haberler Yaşam Haberleri Patron yine serbest kaldı HSK soruşturma başlattı
Giriş Tarihi: 22.1.2022

Patron yine serbest kaldı HSK soruşturma başlattı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Patron yine serbest kaldı HSK soruşturma başlattı
Kolombiya-Panama-Amerika-Almanya rotasını takip ederek "ticari olmayan maden örnekleri" adı altında Türkiye'ye getirilmek istenen 48 kilo kokain Almanya'da yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde ithalatı suçundan dolayı tespiti ve yakalanması için soruşturma başlatıldı. Tespit edilen şüphelilerden şirket patronu Ali Osman A. ile Ali K., Mustafa G., Sarra C., Süleyman Y., Tevfik Akan A. operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen Süleyman Y. ve Tevfik Akan A. tutuklandı. Şirket patronu Ali Osman A. ise serbest bırakıldı. İtiraz sonucu Ali Osman A.'ya yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Ali Osman A., tutuklanmasına yönelik yakalama kararı olmasına rağmen ikinci kez adli kontrol kararı dahi verilmeden serbest bırakıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı karara itiraz ederek mahkemede tutuklanmasına yönelik karar çıkarttırdı. Tekrar yakalanıp hâkim karşısına çıkarılan Ali Osman A. yine serbest bırakıldı. Üstelik bu karar, dosya savcısına bildirilmeyerek evrak UYAP'tan kendisine iletilmedi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. HSK tarafından soruşturmanın incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sedef Kabaş'ın ahlaksız sözlerine soruşturma
Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar sallandı: Deprem! Bitcoin (BTC) neden düştü?
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
Antalya'da akılalmaz olay! Banyo sırası yüzünden boğazından bıçakladı!
ABD'li milyarderin sanat koleksiyonuna baskın! Çaldığı Anadolu kökenli eserler Türkiye'ye geliyor!
Son dakika: 21 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Ankara'da doktoru bıçaklayan saldırganın cezası belli oldu! Bakan Koca'dan açıklama!
Sunucu Nursel Ergin'in kızını gören kardeşi sanıyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu!
ÖZEL | Trabzonspor 5. transferini bitirdi! Enis Destan için anlaşmaya varıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Patron yine serbest kaldı HSK soruşturma başlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA